Andina/Vidal Tarqui

Lima 21 May. (ANDINA) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que su partido priorizará la experiencia en el equipo técnico que participará en el debate técnico de este domingo, en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

“Voy a mantener en reserva los nombres del equipo técnico, se está preparando y en pocos días lo van a conocer. Lo importante es que el Perú va a conocer los equipos técnicos y la experiencia que hay de parte del equipo de Fuerza Popular”, refirió.

Indicó que para conformar suequipo técnico hubo una convocatoria amplia, en la cual se ha priorizado, “sobre todo, la experienciade las personas que participaran en el debate” del domingo.

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Precisó, además, que Fuerza Popular no hará alianzas con partidos políticos, aunque sí está impulsando espacios de diálogo con los futuros senadores y diputados de casi todos los partidos, incluyendo Renovación Popular.

“Se dice que Fuerza Popular tienen una gran representación y mucho poder, les quiero decir que los partidos estamos obligados a consensuar de cara a aprobar cualquier norma.Fuerza Popular tiene 22 senadores y 40 diputados, por tanto, sin el respaldo de otro grupo político no se puede hacer nada”, dijo.

Sobre la protesta de estudiantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por un proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores,Keiko Fujimori dijo en su eventual gobierno convocaría a un diálogo, pero también impondría el deseo de volver a estudiar de la mayoría de universitarios.

La candidata fujimorista dialogó esta noche con la población en San Genaro II, Chorrillos, donde aseguró que fortalecerá el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas para controlar los penales y las fronteras y que también otorgará títulos de propiedad y agua potable a las familias que lo necesitan.

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