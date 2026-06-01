Elecciones 2026: Fuerza Popular afirma que propuestas en seguridad devolverán paz al país

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular (FP), Marco Vinelli, afirmó que las propuestas plasmadas en el plan de gobierno de su agrupación, buscan devolver la paz y la tranquilidad a la ciudadanía, con medidas que afrontarán desde el primer día el flagelo de la delincuencia en el país.

En declaraciones a la Agencia Andina, afirmó que la propia población se dará cuenta que Fuerza Popular tiene propuestas coherentes en el tema de seguridad ciudadana.

“En zonas criticas entrará la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas y combatir la criminalidad, no nos va a temblar la mano para combatirla porque queremos paz en el país”, indicó al destacar que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asumirá el liderazgo de la lucha contra la delincuencia desde el primer día, en caso de ganar las elecciones generales 2026.

Dijo que buscan una mayor presencia del Estado por lo que plantean que más efectivos policiales patrullen las calles y luchen contra la criminalidad. En tal sentido, destacó la propuesta que hizo Keiko Fujimori para dar seguridad a los buses de transporte público.

Consultado sobre el tema de la educación, dijo que en el caso de Beca 18 se ampliará a 20 mil becas en beneficio de los estudiantes del país, considerando también las carreras técnicas que se necesitan en el Perú.

"Vamos a cambiar la currícula porque debe regresar la educación cívica, el deporte y que exista el inglés, se fortalecerán también los institutos tecnológicos porque hay una gran demanda de carreras técnicas de acuerdo a la potencialidad de cada región", subrayó.

De otro lado, el candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular,Luis Galarreta,en declaraciones al Agencia Andina, destacó las propuestas expuestas por Keiko Fujimori en el último debate presidencial, donde expuso medidas para impulsar las inversiones pero con una visión social.

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