Elecciones 2026: Fuerza Popular informa que alcanzó los 25,500 personeros

Andina/Vidal Tarqui

Lima 21 May. (ANDINA) -

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, informó que esa organización política alcanzó al momento los 25,500 mil personeros para la segunda elección presidencial del 7 de junio.

“Ya estamos en 25 mil 500 personeros. Desde que comenzamos, estábamos en 13 mil 500, en las últimas 36 horas se han inscrito más de 12 mil personas. Sigo, por si acaso, invocando (a que se sumen) a nuestras páginas Defensores del Perú", precisó en RPP.

Dijo que el propósito de Fuerza Popular es alcanzar los 100 mil personeros para cubrir las más de 92 mil mesas de sufragio y contar con cerca de 10,500 jefes de centro de votación.

A diferencia de la primera elección presidencial, preciso que la labor de los personeros no será compleja. Explicó que las mesas de sufragio se instalarán a las 7:00 horas y que el personero puede ingresar, desde ese momento a los locales de votación para resguardar el normal desarrollo del proceso electoral.

Dyer estimó que el conteo de votos podría tardar entre una hora y hora y media, al finalizar el proceso de votación, lo que puede implicar que los personeros puedan volver a su casa pasadas las 6 de la tarde.

Indicó además que han comunicado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que sus personeros grabarán el conteo de votos el día de las elecciones, sin interrumpir el proceso.

“Nuestros personeros legales hicieron la solicitud, han mando escritos al JNE y la ONPE donde ponen todos los argumentos legales y a la vez solicitando que los personeros vamos a grabar el conteo de votos. No hay nada que lo impida, estamos cumpliendo con las formalidades”, refirió.