Elecciones 2026: Fuerza Popular pide que organismos electorales den resultados de comicios

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, sostuvo que son los organismos electorales del país los indicados para pronunciarse sobre los resultados de la segunda elección presidencial.

De esta manera, Galarreta respondió al candidato presidencial Roberto Sánchez, quien esta mañana en conferencia de prensa anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no falla a favor de los recursos presentados por Juntos por el Perú (JP)."Él primero dijo que iba a aceptar los resultados, ahora dice que no los va a aceptar. Bueno, quién tiene que aceptarlos son los organismos electorales, no el congresista (Roberto) Sánchez", declaró a la prensa.

En ese sentido, consideró que lo que diga el aspirante de JP carece de relevancia, pero, además, demuestra un carácter antidemocrático y se pone al margen de la ley.

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"Ya lo único que puede hacer es o patear el tablero, o irse al margen de la ley, o ir por el lado antidemocrático, porque ya no hay nada legal",indicó.

No obstante, Galarreta le hizo un llamado a ser serio y no dilatar más el término del proceso electoral en un contexto de que la ciudadanía reclama acciones frente a la inseguridad ciudadana, el Fenómeno El Niño y otros problemas que afectan a la población.

Finalmente, reiteró la disposición de Fuerza Popular para tender puentes con todos grupos parlamentarios del próximo Congreso, autoridades regionales y locales. Además, aseguró que un eventual gabinete ministerial debe ser amplio y tener a los mejores cuadros.

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