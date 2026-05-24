Elecciones 2026: Fuerza Popular plantea modernizar educación técnica y ampliar Beca 18

Andina/Captura Tv

Lima 25 May. (ANDINA) -

Rosangella Barbarán, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, señaló que entre sus propuestas para los jóvenes están la modernización total de la educación técnica, así como la ampliación de Beca 18.

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Durante el bloque de Juventud y Deporte del debate de equipos técnicos, que se desarrolla en el Jurado Nacional de Elecciones, indicó también que plantean que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pase a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

(Noticia en desarrollo)

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