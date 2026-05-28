Elecciones 2026: Fuerza Popular propone un Centro de Gobierno Estratégico

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Vladimiro Huaroc, señaló que dicha agrupación política plantea transformar el Poder Ejecutivo en un “Centro de Gobierno Estratégico” con el objetivo de mejorar la gestión pública y atender con mayor rapidez las demandas ciudadanas.

Según explicó Huaroc, en declaraciones para Exitosa, la iniciativa busca que las distintas entidades del Estado trabajen de manera articulada para evitar duplicidad de funciones y acelerar las respuestas frente a las necesidades de la población.

“La propuesta de Fuerza Popular es muy interesante, es transformar el Ejecutivo en un ‘centro de gobierno estratégico’. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente los ministerios, los gobiernos regionales y los municipios empiecen a articular estrategias comunes y funcionen como una sola unidad”, manifestó.

Huaroc sostuvo además que el principal reclamo de la ciudadanía está enfocado actualmente en la búsqueda de soluciones concretas frente a los problemas económicos y sociales que enfrenta el país.

“Hoy la gente no está pensando si la izquierda o la derecha le resuelve el problema, sino quién efectivamente tome al toro por las astas y resuelva finalmente esta tensión”, expresó.

De acuerdo con el integrante del equipo técnico, la reorganización propuesta permitiría fortalecer la formalidad, combatir la delincuencia y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas ciudadanas.

Esta propuesta forma parte de las iniciativas planteadas por Fuerza Popular de cara a una eventual gestión presidencial de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.