Elecciones 2026: Fuerza Popular propone un Estado moderno y eficiente

Andina/Captura Tv

Lima 25 May. (ANDINA) -

El integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Vladimiro Huaroc, señaló que su organización política propone la reforma del Estado no para generar más burocracia, sino para resolver problemas concretos de los peruanos.

Durante su participación en el bloque temático Reforma del Estado en el Debate Técnico que organiza el JNE, Huaroc señaló que la Presidencia de la República debe convertirse en un centro estratégico que coordine con los tres niveles de gobierno.

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