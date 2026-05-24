Elecciones 2026: Fuerza Popular propone orden económico y capitalismo popular

Andina/Captura Tv

Lima 25 May. (ANDINA) -

El integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza, sostuvo que la propuesta de gobierno de su partido se basa en tres pilares: orden económico, capitalismo popular y orden social.

Durante su participación en el bloque temático Economía y Generación del Empleo en el Debate Técnico que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), afirmó que en el eje de orden económico se plantea respetar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y retornar al equilibrio fiscal.

Asimismo, indicó que Fuerza Popular impulsará la inversión privada como parte del modelo de “capitalismo popular”, con énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas mediante créditos con garantías del Banco de Desarrollo.

“Lo más importante es apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, dándoles créditos con garantías de nuestro Banco de Desarrollo, no créditos subsidiados del Estado como propone el plan de Juntos por el Perú”, expresó.

Carranza también señaló que se buscará destrabar grandes proyectos de infraestructura que permanecen paralizados desde hace años debido, según dijo, a problemas de eficiencia en la gestión pública.

En materia social, indicó que las propuestas están enfocadas en mejorar la calidad de la salud, la educación y los programas sociales, además de avanzar hacia una pensión mínima universal a través de Pensión 65.

Carranza señaló además que la informalidad es un problema estructural en el Perú y consideró que puede enfrentarse mediante la promoción de la inversión privada y una mayor eficiencia del Estado para reducir trámites.

En ese contexto, indicó que el programa de Fuerza Popular contempla medidas como “costo cero”, incentivos tributarios para promover la formalización de empresas y garantías para facilitar créditos a las pequeñas empresas.

Noticia en desarrollo...

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });