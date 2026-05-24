Andina/Vidal Tarqui

Lima 25 May. (ANDINA) -

El partido político Fuerza Popular (FP) señaló hoy que nuestro país necesita sociales y no improvisación, ello a pocas horas de realizar el debate de equipos técnicos.

Este mensaje fue realizado a través de unapublicación en sus redes sociales, con la finalidad de destacar la participación de los profesionales integrantes de esta agrupación política.

"El Perú necesita soluciones, no improvisación. Hoy a las 20:00 horas, el equipo técnico de Fuerza Popular presentará las propuestas fundamentales en economía, salud, infraestructura y reforma del Estado para reconstruir nuestro país", refiere.

"¡El mejor equipo técnico para darle rumbo al país!", agrega la publicación.

Como se recuerda,esta noche los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perúparticiparán en el primer debate en el marco de la segunda vuelta electoral.Entre los temas que se tocarán este debate están los de

infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud, juventud y deportes.

En este espacio habrá más tiempo para que los especialistas de cada equipo expliquen sus propuestas con mayor amplitud.

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