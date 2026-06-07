Elecciones 2026: Fuerzas Armadas resguardan locales de votación a escala nacional

Perú.- Elecciones 2026: Fuerzas Armadas resguardan locales de votación a nivel nacional - Andina

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Desde las primeras horas de este domingo 7 de junio, las Fuerzas Armadas mantienen presencia en diversos centros de votación del país como parte del desplazamiento dispuesto para la Segunda Vuelta Presidencial 2026, a fin de contribuir a que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto con seguridad y tranquilidad.

En laInstitución Educativa Técnico FAP Manuel Polo Jiménez, en Santiago de Surco,personal de la Fuerza Aérea del Perú permaneció en los accesos y alrededores del centro educativo, contribuyendo a que los electores ingresaran de manera ordenada y segura.

Similar situación ocurrió en laInstitución Educativa Melitón Carvajal, en Lince, donde efectivos de la Fuerza Aéreasupervisaron el perímetro del local de votacióny apoyaron las acciones de seguridad previstas para este proceso electoral.

En elLiceo Naval del Callao, donde personal de laMarina de Guerra del Perú cumple funciones de resguardoy vigilancia, hay una jornada electoral segura coordinada con la Policía Nacional del Perú y las autoridades electorales.

La participación de las Fuerzas Armadas en este proceso se desarrolla en estricto cumplimiento de la Constitución y de la normativa vigente, manteniendo absoluta neutralidad. Para esta jornada, se han movilizado más de 45,000 efectivos en todo el territorio nacional.

Además de brindar seguridad en los locales de votación,los efectivos participan en acciones de vigilancia y apoyo vinculadas al proceso electoral, contribuyendo a que todos los peruanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y orden.

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirma su compromiso con resguardar el normal desarrollo de esta jornada democrática.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });