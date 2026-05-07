Elecciones 2026: Fujimori anuncia que programas sociales "volverán con fuerza"

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Lima 7 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó en la comunidad de Maypuco (Loreto) que los programas sociales volverán con fuerza, así como potenciar los servicios básicos para la población.

Durante su tercer día de itinerario por diversas comunidades de Loreto, lamentó la ausencia del Estado y criticó que luego de 25 años de diversos gobiernos "las autoridades no han hecho nada por sus comunidades".

Fujimori Higuchi se dirigió a la comunidad indígena remontándose a los años 90 yrecordando el gobierno de su padre donde los programas sociales funcionaban y ayudaban a la población.

De esa manera, dijo queretomará la entrega de buzos y uniformes escolares, así como los zapatos para miles de niños y adolescentes que tanto lo necesitan.

Tras indicar queimpulsará la modernización y construcción de un nuevo colegio para la comunidad, la candidata presidencial mencionó la importancia de reforzar los servicios básicos como agua potable, luz y saneamiento en la zona.

Además,anunció la construcción de un centro de salud con especialistaspara la atención de la comunidad y que puedan cubrir las necesidades de la población.

Este es el tercer día de recorrido de la lideresa de Fuerza Popular por la Amazonía de nuestro país, zonas cuyos habitantes de diversas comunidades sufren la indiferencia y el olvido de los gobernantes.