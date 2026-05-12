Perú.- Elecciones 2026: Fujimori promete repotenciar Cofopri y mano dura contra inseguridad

Andina/Ricardo Cuba

Lima 13 May. (ANDINA) -

Desde Tumbes, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que, de ser elegida, repotenciará el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a fin de que las personas no tengan que esperar años para los trámites de saneamiento físico legal y tengan acceso a títulos de propiedad.

Con respecto a la inseguridad ciudadana, recordó que la región se ha visto muy afectada por la falta de control en las fronteras. En esa línea, señaló que recuperarán el control mediante la presencia de policías y militares, así como el uso de la inteligencia artificial. "Vamos a tener un gobierno de mano dura", expresó.

La candidata de Fuerza Popular propuso también implementar la telemedicina para eliminar las largas colas en los centros de salud y que los hospitales paralizados serán reactivados para que se concluyan. También prometió que habrá medicamentos tanto en los hospitales como en las postas médicas.

Lee también: [ERM 2026: conoce las fechas clave del cronograma electoral rumbo a los comicios de octubre]

Señaló, además, que en Tumbes hay proyectos de irrigación que llevan "40, 50 años esperando y nadie dice nada". Sostuvo que es urgente también poner en marcha plantas desalinizadoras para quienes viven junto al mar y mencionó que hoy los costos de estas maquinarias son menores.

En otro momento, sostuvo que Petroperú debe ser reestructurado y el Estado debe retirarse de aquellas actividades que no generan ingresos, y puso como ejemplo las actividades de exploración. "Lo que tenemos que hacer es una reestructuración de Petroperú y que se convierta en una asociación público privada", declaró a la prensa.

Sobre la multa de 36 UIT impuesta a su partido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por un presunto mal uso del financiamiento público directo (FPD), indicó que los viajes cubiertos con dichos fondos fueron de naturaleza académica, por lo que apelarán esta resolución.

Con relación a la acusación fiscal en contra del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Fujimori señaló que "lo que todos los ciudadanos exigimos es un proceso transparente y de respeto absoluto al debido proceso" por parte del Ministerio Público.

(FIN) MCA/RMCH