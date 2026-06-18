Elecciones 2026: Galarreta pide esperar que JNE resuelva pronto recursos impugnatorios

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva con prontitud las actas observadas, apelaciones o pedidos de nulidad sobre mesas de votación para pasar a la etapa de transición.

En ese sentido, Galarreta dijo queFuerza Popular(FP)

espera con prudencia y optimismo los resultados de los organismos electorales.

Sobre el pedido de Juntos por el Perú (JP) para declarar la nulidad de mesas de votación en el extranjero, reconoció que se trata de un derechos de la referida organización política, pero subrayó que tanto la Cancillería como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han explicado cómo se realizó el traslado de las actas electorales del exterior.

"Hay esperar que el jurado (JNE) resuelva pronto estos pedidos que lo único que buscan es dilatar, finalmente están es su derecho; pero reitero que viene un fenómeno El Niño que va a ser muy fuerte en el Perú. Ojalá estas ansias de seguir dilatando terminen para ir entrando a la parte de la transición", señaló en declaraciones a la prensa.

Además, Galarreta calificó de absurdo afirmar que Keiko Fujimori gana las elecciones con el voto del extranjero cuando Fuerza Popular obtuvo 164 mil sufragios en Cusco y 95 mil en Puno. "Es una falsa narrativa", afirmó

En esa línea, el candidato a la vicepresidencia saludó a los aliados de JP como Ahora Nación y otros que han marcado posición y señalado que reconocerán los resultados que emitan los órganos electorales.

Finalmente, indicó que tras el retorno de la lideresa de Fuerza Popular al país, la organización política ha retomado sus reuniones para ver las actividades de sus personeros legales sobre los procesos administrativos pendientes.

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