Elecciones 2026: mi gobierno llevará desarrollo y progreso al país, afirma Keiko Fujimori

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que, de ser elegida presidenta, su gobierno durará 5 años, y pidió la oportunidad de ser elegida para llevar desarrollo y progreso a las comunidades del país.

"Lo que yo pido es una oportunidad. Quiero ser presidenta una sola vez por cinco años, darle ese desarrollo y progreso a tantas comunidades que hoy se sienten abandonadas",declaró en entrevista a RPP.

Fujimori Higuchi sostuvo también que su legado para el país"será dejar un partido sólido, amplio, que fortalezca la democracia", en referencia aFuerza Popular,y afirmó que en el Perú faltan muchos más partidos.

"No es fácil, es muy difícil hacerlo, pero en ese esfuerzo estoy. Y yo lo que quiero es dejar futuras generaciones de jóvenes que sigan apostando por la política y que sigan apostando a servir a su país", añadió.

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La candidata presidencial señaló también que sus hijas la apoyan en el reto que ha asumido para las presentes elecciones y aseguró que no guarda rencores por situaciones que le han tocado enfrentar en su vida política.

En otro momento,Keiko Fujimoriindicó que, si no se hubiera dedicado a la política, se habría dedicado a la administración de empresas, carrera que estudió.

"Pero hoy, mirando en retrospectiva, no me arrepiento (de estar en política). El servicio social, el servicio a mi país, es algo que me llena de muchísima energía. El poder es pasajero, el poder es efímero, el servicio es de por vida",expresó.

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