Elecciones 2026: Habrá más de 25 mil fiscalizadores para segunda vuelta señala JNE

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 27 May. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, resaltó la coordinación entre las entidades del sistema electoral, especialmente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de garantizar transparencia y eficiencia en todo el proceso.

“Estamos demostrando una articulación estrecha para transparentar el despliegue, la fiscalización y todo el trabajo conjunto, con el objetivo de asegurar que el material electoral llegue oportunamente y sin problemas logísticos”, sostuvo.

En esa línea, indicó queuno de los principales retos es garantizar que el material llegue a tiempo a todos los locales de votación a nivel nacional.

Burneo acompañado del pleno del JNE supervisó el inicio del despliegue del material electoral para la segunda vuelta presidencial desde el almacén de la ONPE ubicado en Lurín.

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Asimismo, calificó este proceso como una etapa clave de cara a las elecciones del 7 de junio, tras recordar que previamente ya se realizó el envío de material electoral al extranjero para los peruanos residentes fuera del país.

“Hoy se inicia un día muy importante: el despliegue del material electoral para la segunda vuelta presidencial”, afirmó.

También se sumó al pedido de la ONPE para que los locales de votación, tanto públicos como privados, sean entregados con al menos un día de anticipación.

Invocó especialmente a universidades y colegios privados a facilitar sus instalaciones y suspender actividades académicas para permitir el despliegue logístico.

Además, exhortó al Gobierno central a asegurar las condiciones de seguridad necesarias para el traslado del material electoral.

“Es fundamental garantizar los recursos para las Fuerzas Armadas y la Policía, a fin de evitar cualquier inconveniente en el despliegue”, puntualizó.

Más de 25,000 fiscalizadores

El presidente del JNE informó quese ha reforzado la fiscalización electoral con el despliegue de más de 25,000 fiscalizadores en todo el país.

Detalló que estos equipos trabajarán las 24 horas del día, no solo durante la jornada electoral, sino también enlos días previos, supervisando actividades como cierres de campaña, verificación de locales de votación y arribo del material.

“Estamos fiscalizando las 24 horas, los 7 días de la semana. Nuestro compromiso es garantizar que miles de peruanos voten con tranquilidad”, afirmó.

También precisó que la labor del JNE continuará durante el repliegue del material y el conteo de votos.

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