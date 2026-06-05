Elecciones 2026: ¿A qué hora debo acudir al local de votación si soy miembro de mesa?

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 06:00 horas del domingo 7 de junio para la instalación de las mesas de sufragio en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con la ONPE, el objetivo de esta medida es permitir la apertura temprana de los locales de votación para facilitar la instalación de las mesas de sufragio y garantizar que los electores puedan votar de manera ordenada desde el inicio de la jornada electoral.

Beneficios y multas

Las personas que ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesarecibirán una compensación económica de

165 soles.

La ONPE también recordó quelas personas designadas miembros de mesa que no cumplan con el cargo, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia

serán sancionadas con una multa de 275 soles.

Cabe señalar que en esta segunda vuelta electoral la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta de la República y a los dos vicepresidentes, quienes ejercerán funciones durante un periodo de cinco años.

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