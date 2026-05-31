Elecciones 2026: hoy es el debate presidencial entre keiko Fujimori y Roberto Sanchez

Perú.- Elecciones 2026: piden compromisos explícitos a candidatos presidenciales en campaña - Andina/Keiko Fujimori Y Roberto Sánchez Estarán

Lima 31 May. (ANDINA) -

Hoy domingo 31 de mayo se realizará el debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, en el marco de la segunda vuelta electoral que se desarrollará el domingo 7 de junio.

El intercambio de puntos de vista entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima a partir de las 20:00 horas.

Conforme a lo acordado por los representantes de las dos agrupaciones políticas en contienda y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el debate girará en torno a cuatro bloques temáticos.

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Los cuatro bloques temáticos y el orden en que serán abordados por cada uno de los candidatos son los siguientes:

- Seguridad ciudadana: Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.- Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos: Sánchez abrirá este bloque y luego intervendrá Fujimori.- Educación y salud: La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez.- Economía, empleo y reducción de la pobreza: Iniciará Sánchez y posteriormente expondrá Fujimori.

Tiempos y transmisión

Conforme al formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones cada candidato contará con siete minutos por cada bloque temático (28 minutos por cada candidato).

Asimismo, las preguntas ciudadanas abrirán el diálogo entre candidatos en los bloques temáticos.

De acuerdo con el JNE está previsto que el tiempo total del debate será de una hora y cinco minutos, en el que no se incluyen los cortes comerciales, las preguntas de ciudadanos, la intervención de los moderadores ni los pases.

El debate presidencial será transmitido a través del canal JNE Media, así como por las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

(FIN) HTC