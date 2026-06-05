Elecciones 2026: desde hoy se prohíben las manifestaciones públicas de carácter político

Perú.- Elecciones 2026: desde hoy no se podrá hacer manifestaciones públicas de carácter político - Andina

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Desde hoy viernes 5 de junio estará prohibido realizar cualquier tipo de manifestaciones públicas de carácter político, con miras a la segunda vuelta electoral a efectuarse el próximo domingo 7 de junio.

Esta es una de las restricciones establecidas para laSegunda Elección Presidencial 2026, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 190 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Por esta razón,en la víspera las agrupaciones que participarán en los comicios del 7 de junio, Fuerza Populary Juntos por el Perú,desarrollaron sus cierres de campañaen diferentes distritos de la capital.

La restricción se inició desde las 00:00 horas de hoy viernes 5 de junio, por lo que no podrán llevarse a cabo reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

La vulneración de esta norma se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años, de acuerdo con elartículo 388de la misma ley.

Asimismo,durante la jornada de votacióntambiénestarán prohibidos los espectáculos públicos al aire libre, en recintos cerrados; así como las reuniones de electoresen un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio, entre las 07:00 y 17:00 horas del día de la elección.

Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emprenderán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre y transparente del voto.

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