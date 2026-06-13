Elecciones 2026: JEE Chanchamayo realizó audiencias de recuento de votos de segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo organizó cuatro audiencias en su sede institucional a fin de realizar el recuento de votos para aquellas mesas que fueron impugnadas por los partidos políticos en competencia, correspondiente a la Segunda Elección Presidencial del pasado 7 de junio.

Las audiencias fueron presididas por la presidenta del JEE de Chanchamayo, Olinda Auris Rodríguez, y contaron con la participación de Cancio Alayo Vera (segundo miembro) y Mariluz Illesca Tamani (tercer miembro) y del secretario jurisdiccional, Diego Aguirre Asparrín.

Durante las sesiones, se contó también con la presencia de Ernesto Sierra Rodríguez, fiscal representante del Ministerio Público, y los personeros de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

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En ese sentido,se recontaron los votos de la mesa 027232 del distrito de Perené, provincia de Chanchamayo;mesa 026626 del distrito de Pangoa, provincia de Satipo;mesa 026830, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, y lamesa 027128, distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo.

Los resultados fueron los siguientes:

•Para la mesa 027232 del distrito de Perené, se contabilizaron 94 votos para Juntos por el Perú, 87 votos para Fuerza Popular, 11 votos nulos y 0 votos en blanco.•Para la mesa 026626 del distrito de Pangoa, se contabilizaron 108 votos para Juntos por el Perú, 78 votos para Fuerza Popular, 11 votos nulos y 3 votos en blanco.•Para la mesa 026830 del distrito de Río Tambo, se contabilizaron 39 votos para Juntos por el Perú, 21 votos para Fuerza Popular, 3 votos nulos y 1 voto en blanco.•Para la 027128 del distrito de Pichanaki, se contabilizaron 112 votos para Juntos por el Perú, 85 votos para Fuerza Popular, 7 votos nulos y 1 voto en blanco.

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