Elecciones 2026: JEE iniciaron audiencias públicas para el recuento de votos

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron el jueves 11 de junio las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio bajo su competencia, como parte de los procedimientos previstos tras la segunda elección presidencial de 2026 realizada el pasado 7 de junio.

El recuento de votos se desarrolla en sesiones públicas a cargo de los JEE cuando corresponde de acuerdo con la normativa electoral. Estas audiencias forman parte de las etapas posteriores a la jornada electoral y buscan garantizar la correcta resolución de los procedimientos vinculados a los resultados.

La ciudadanía puede seguir estas sesiones en tiempo real desde cualquier lugar del país o del extranjero a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante los enlaces habilitados en el botón “Recuento de votos EG 2026”.

Asimismo, las audiencias son transmitidas por JNE Media (canal 552 de Movistar) y las redes sociales de la institución, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen estos procedimientos.

Audiencias programadas

El jueves 11 de junio se realizaron sesiones en los JEE de Bagua y Huaura, mientras que este viernes 12 de junio se viene desarrollando una audiencia en el JEE de Lambayeque. Asimismo, el lunes 15 de junio se desarrollará una nueva sesión en el JEE de Alto Amazonas.

Como se recuerda, días antes, el JNE exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral.

(FIN) NDP/ETA/CVC