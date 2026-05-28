Elecciones 2026: JEE iniciaron proclamación de resultados para el Congreso

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el país iniciaron la proclamación descentralizada de resultados de cómputo, tanto de los representantes para el Congreso de la República (senadores y diputados) como ara el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Para el efecto, dichos órganos temporales programan sus respectivas audiencia públicas, las cuales se realizan luego de que los JEE reciben de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo al 100 por ciento de las actas contabilizadas

Las audiencias de proclamación se iniciaron el miércoles 27 de mayo en los JEE de Huamalies (para diputados y representantes al Parlamento Andino), Arequipa 2, Huaura, Puno y Tacna (en estos últimos cuatro para el Parlamento Andino).

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Hoy, jueves 28, continúan las proclamaciones de resultados para la Cámara de Diputados por parte de los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazona: Arequipa 2, Cañete y Huamanga.

En tanto,

para el Parlamento Andino, efectuarán sus proclamaciones los JEE de Pasco, Jaén, Allo Amazonas, Chiclayo, Cañete, Huamanga y Trujillo.

Para mañana, viernes 29, han programado audiencias de proclamacion los JEE de Huari (diputados y Parlamento Andino) y Puno (diputados).

Una vez que los JEE culminen con la proclamación descentralizada de resultados de cómputo, corresponderá al Pleno del JNE suscribir el acta de proclamación general de resultados y entregar las credenciales a los candidatos electos.

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