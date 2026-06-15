Elecciones 2026: JEE Lima Centro 2 realiza audiencia de recuento de votos

Perú.- Elecciones 2026: JEE Chanchamayo realizó audiencias de recuento de votos de segunda vuelta - Andina/Difusión
Lima 15 Jun. (ANDINA) -
El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 realiza esta mañana la audiencia de recuento de votos para resolver un acta observada de la segunda vuelta electoral.
El acta corresponde a la votación de los peruanos en el exterior. Se trata de la mesa 087049, de Asunción, Paraguay.
La audiencia es pública y se transmite en vivo por el canal de Youtube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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El recuento de votos consiste en realizar un nuevo conteo de las cédulas correspondientes a una mesa de sufragio determinada. Es uno de los procedimientos regulados para resolver un acta observada en caso de inconsistencia.
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