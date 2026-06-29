Elecciones 2026: JEE Lima Este 2 y JEE Abancay proclaman resultados de segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Los jurados electorales especiales (JEE) Lima Este 2 y Abancay llevaron a cabo este lunes la proclamación descentralizada de los resultados de la segunda vuelta electoral en sus respectivos ámbitos territoriales.

Ambas actividades fueron transmitidas en vivo a través del canal de Youtube del

Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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ElJEE Lima Este 2corresponde a los distritos deEl Agustino y San Juan de Lurigancho, en Lima Metropolitana.

En dicha circunscripción, durante los comicios del 7 de junio último, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular,Keiko Fujimori,logró 439 936 votos en dicha circunscripción (59.309 % de votos válidos).

En tanto, el candidato presidencial por Juntos por el Perú,Roberto Sánchez,obtuvo 301 828 votos (40.691 % de votos válidos) en dicho ámbito territorial, de acuerdo con los resultados proclamados.

En tanto, elJEE Abancayproclamó los siguientes resultados consolidados para la segunda vuelta:

-Roberto Sánchez(Juntos por el Perú): 94 537 votos.

-Keiko Fujimori(Fuerza Popular): 25 351 votos.