Elecciones 2026: JEE Lima Oeste 1 y 3 proclamaron resultados de elección presidencial

Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

Los jurados electorales especiales (JEE) Lima Oeste 1 y Lima Oeste 3 proclamaron este martes los resultados del cómputo de la elección presidencial de las Elecciones Generales 2026.

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De este modo, continúa laproclamación descentralizada de resultadosde estos órganos de justicia electoral, informó el

Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de su cuenta de X, la institución del sistema electoral compartió imágenes de la proclamación de resultados en dichos

JEE de Lima Metropolitana.

Cabe señalar que, tras la proclamación de resultados por parte de los 60 JEE a nivel nacional, el JNE recibe las actas descentralizadas y con ello procede con la

proclamación general de resultados.

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