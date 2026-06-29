Elecciones 2026: JEE Lima Oeste 1 realiza proclamación de resultados de segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 1 llevó a cabo hoy lunes la proclamación de resultados correspondientes a la segunda vuelta en dicha circunscripción electoral.

La transmisión en vivo de la actividad se efectuó a través del canal de Youtube del

Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"El Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1 realizó la proclamación de resultados descentralizados de la Segunda Elección Presidencial en su circunscripción electoral",indicó el JNE en su cuenta de X.

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El JEE Lima Oeste 1 corresponde a los distritos de Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel, en Lima Metropolitana.

De acuerdo con los resultados proclamados, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 272 360 votos en dicha circunscripción (75.444 % de votos válidos).En tanto, el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, logró 88 649 votos (24.556 %) en dicho ámbito territorial durante los comicios del 7 de junio último.