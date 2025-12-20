Elecciones 2026: JEE han registrado 66 solicitudes de inscripción de candidatos

El reporte corresponde hasta las 14:00 horas del sábado 20 de diciembre, precisa el JNE. - Andina/Jne

Lima 20 Dic. (ANDINA) -

Hasta las 14:00 horas de hoy, sábado 20 de diciembre, los Jurados Electorales Especiales (JEE) han registrado 66 solicitudes de inscripción de candidatos para las Elecciones Generales 2026, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"De estas 66 solicitudes de inscripción, dos corresponden a las fórmulas presidenciales de Avanza País y Fuerza Popular, las cuales vienen siendo evaluadas por el JEE-Lima Centro 1, a fin de determinar, en primera instancia, la inscripción o no de dichos pedidos", detalla el JNE en su cuenta en la red social X.

Señala que otras 63 se tratan de solicitudes vinculadas a listas de candidatos a diputados y senadores, mientras que una al Parlamento Andino, las cuales están siendo calificadas por los JEE pertinentes.

De acuerdo al cronograma electoral, las organizaciones políticas podrán presentar sus solicitudes de inscripción de listas de candidatos en los Jurados Electorales Especiales hasta el 23 de diciembre.

Para las Elecciones Generales 2026 se han instalado 60 Jurados Electorales Especiales en el país.