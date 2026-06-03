Elecciones 2026: JNE atendió más de 25 mil solicitudes de justificación y dispensa

Perú.- Elecciones 2026: desde hoy queda prohibida la difusión de encuestas electorales - Andina/Melina Mejía

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que atendió 25 549 solicitudes de justificación y dispensa electoral presentadas por ciudadanos tras las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

La preferencia porel Sistema de Dispensa Virtual (SISDIV) reafirma su consolidación como el principal canal de atención para este procedimiento, al permitir a los usuarios realizar sus trámites de manera rápida, segura y sin necesidad de desplazarse.

De acuerdo con los registros institucionales,23 343 solicitudes fueron ingresadas a través del SISDIV,cifra que evidencia la creciente confianza de la ciudadanía en esta herramienta digital desarrollada por el JNE. En contraste,solo una parte menor de los trámites se efectuó de manera presencialen las dependencias habilitadas por la institución.

Entre las causales más frecuentes figura la relacionada conproblemas de salud, con 8 143 solicitudes registradas. Le siguen las situaciones razonables y excepcionales que impidieron el cumplimiento de los deberes electorales, con 6 389 trámites.

Asimismo,3 831 solicitudes correspondieron a ciudadanos que viajaron al extranjeropara realizar estudios académicos, mientras que 1 985 estuvieron vinculadas al cumplimiento de funciones electorales.

Otras causales recurrentes fueron la discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual, con 1 926 solicitudes; la lactancia y el periodo de gestación, con 1 365 casos; y el robo o pérdida del Documento Nacional de Identidad (DNI), con 1 335 trámites.

Además de las solicitudes individuales,el JNE recibió 214 solicitudes de dispensa institucional presentadas por diversas entidades públicas, las cuales fueron declaradas procedentes en favor de 434 036 ciudadanos.

El procedimiento de justificación por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio y/o dispensa por omisión al sufragio se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral.

En ese marco, el JNE pone a disposición de la ciudadanía el SISDIV, plataforma digital que permite presentar solicitudes de justificación y dispensa electoral desde cualquier lugar del país o del extranjero, las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Solo demanera excepcional, los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes mediante la Mesa de Partes Presencial del JNE, las Oficinas Desconcentradas o los Jurados Electorales Especiales durante los procesos electorales.