Elecciones 2026: JNE capacitará a personeros para la segunda vuelta electoral

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la confianza ciudadana y la participación responsable, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG), realizará el ciclo de conferencias virtuales "Tu rol cuenta: personeros por la democracia", dirigido a personeros de organizaciones políticas en el marco de la segunda vuelta electoral.

La actividad académica será gratuita y se realizará del 1 al 5 de junio mediante la plataforma Zoom de la ESEG. Las sesiones se desarrollarándesde las 18:00 horas y la ciudadanía en general también podrá participar de este espacio formativo previa inscripción.

El propósito es brindar información clara, accesible y pedagógica sobre el rol que cumplen los personeros durante la jornada electoral, destacando su importancia en la vigilancia del proceso, el respeto de las garantías electorales y la defensa de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Durante las cinco sesiones se tratarán temas fundamentales como la acreditación de personeros, la instalación de las mesas de sufragio, el control y vigilancia durante el acto electoral, el escrutinio, las impugnaciones, nulidades y el recuento de votos.

Si bien el ciclo de conferencias está dirigido prioritariamente a personeros de local y de mesa de votación, la ciudadanía en general también podrá participar de este espacio formativo.

La iniciativa forma parte de las acciones de formación y fortalecimiento democrático impulsadas por la ESEG, órgano académico del JNE encargado de promover espacios de capacitación vinculados a la gobernabilidad, ciudadanía y educación electoral.

Con este ciclo de conferencias, el JNE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y con el desarrollo de procesos electorales transparentes, confiables y legítimos para toda la ciudadanía.

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