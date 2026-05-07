Elecciones 2026: JNE daría a mediados de mayo resultados de elección presidencial

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 7 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto contar, a mediados de mayo, con los resultados de la elección presidencial correspondiente a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), señaló la secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo Chipoco.

Destacó que losJurados Electorales Especiales(JEE) vienen trabajando arduamente en la resolución de las actas observadas y audiencias de recuento de votos y, por su parte,el JNE lleva adelante las audiencias públicas respecto de las apelaciones sobre lo resuelto por la primera instancia. Agregó que, de esta forma, se garantiza la autenticidad, transparencia y legitimidad del sistema democrático en el Perú.

En entrevista con JNE Media,Clavijo Chipoco precisó que hoy jueves 7 de mayo es la fecha límite para que los 60 JEE distribuidos en el territorio nacional culminen con las audiencias de recuento de votos, cuyos resultados servirán para la proclamación de los resultados de la elección presidencial.

“Una vez culminada esta etapa de recuento de votos, los JEE solicitarán a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de la ONPE el reporte al 100% del cómputo del ámbito de su competencia territorial. Posteriormente, emitirán su Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”, indicó.

Explicó quelos JEE levantan sus correspondientes actas en audiencias públicasa las que invitan a los personeros de partidos políticos, quienes suscriben el citado documento. Además, las actas son publicadas en los diarios de mayor circulación para conocimiento de la ciudadanía de todo el país.

“Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la Presidencia de la República logran pasar a la segunda vuelta electoral”, refirió.