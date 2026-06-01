Elecciones 2026: JNE despliega 28 mil fiscalizadores para la segunda vuelta electoral

Andina/Eddy Ramos

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará desde hoy 28 mil fiscalizadores para garantizar que se cumplan las restricciones establecidas durante esta segunda vuelta electoral.

“Vamos a desplegar a nivel nacional más de 28 mil fiscalizadores para la verificación restrictiva de cualquier tipo de prohibición. La labor de los fiscalizadores inició hoy con sus capacitaciones a fin de reforzar sus conocimientos en materia electoral y estén óptimos y en condiciones para llevar a cabo la fiscalización de la jornada electoral”,informóLuis Ramos,vocero de la dirección de fiscalización del JNE.

El funcionario agregó que cada organismo electoral tiene sus propias competencias delimitadas ycomo JNE se reforzó el área de fiscalización electoral operativacon mayores procedimientos.

“Parte de la fiscalización electoral y el mensaje del Jurado Nacional de Elecciones es que hemos reforzado la fiscalización antes, durante y después del proceso electoral, con el fin de garantizar el respeto al voto del ciudadano”, sostuvo.

Consultado sobre las restricciones recordó que desde las 00:00 horas de hoy lunes 1 de junio está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación. Mencionó que hacer caso omiso de esta prohibición pueden acarrear sanciones pecuniarias que superan el medio millón de soles.

Sobre la posibilidad de las agrupaciones de hacer mítines, dijo que hasta este jueves como máximo, podrán hacer este tipo de reuniones políticas.

De igual manera, mencionó que desde las 08:00 horas del sábado 6 de junioestá prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

“El incumplimiento de esta restricción podría acarrear lo que es una sanción pecuniaria de 3 690 soles”, dijo el representante del JNE.

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