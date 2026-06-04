Perú.- Elecciones 2026: JNE despliega estrategia de prevención de conflictos en segunda vuelta

Andina/Melina Mejía

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó hoy sobre las estrategias y acciones de prevención de conflictos que vienen aplicando para garantizar la correcta realización de la Segunda Vuelta Presidencial 2026 de este domingo 7 de junio.

Desde su sede en el distrito de Jesús María, ladirectora nacional de Estudios, Estrategia y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, indicó que se tiene personal que hace las veces degestores de prevención de conflictos y de comunicación, frente a situaciones que puedan afectar la integridad del proceso electoral.

“Hemos concluido que una de las causas de mayor conflicto es la falta de información y la información definitivamente debe partir de órgano oficial y transmitirse de manera rápida y de forma oportuna. Entonces tenemos gestores de prevención de conflictos y comunicación a lo largo y ancho de nuestro país”, sostuvo.

En conferencia de prensa, informó que durante más de nueve meses de trabajo intensivose conformó 28 comisiones interinstitucionales a nivel nacional, las cuales tienen una labor importante como es convocar a los representantes de las instituciones públicas y plantear los riesgos que se han venido identificando en el proceso electoral y ver, a través del consenso,

las medidas inmediatas a desplegar.

Explicó que además de las 28 comisiones interinstitucionales,se cuenta además de 53 grupos de trabajoya funcionando para hacer acciones concretas, como conservar el orden interno.

Indicó que participan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público fuerzas y otras instituciones que conforman el sistema electoral como ONPE, Reniec, además de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, entre otros.

Sobre el cambio de algunos locales de votación, la representante del JNE sostuvo queestarán monitoreando el impacto de estas medidasy seguir impulsando toda la información para que llegue oportunamente a la ciudadanía.

“Hemos pedido que se fortalezcan todos los canales de difusión por parte de ONPE y que se mantenga actualizada la herramienta Consulta tu local de votación. Por supuesto que nosotros coadyuvaremos en esta materia y por eso tenemos a los gestores de prevención de conflictos y de comunicación”, recalcó.

Dijo además que desplegarán estos gestoresen los centros poblados que han sido designado con locales de votación, por lo que estarán también en las zonas rurales del país.

Eugenia Fernán Zegarra también presentó un manual con recomendaciones claras y precisas ante la violencia digital e incluso física de la que pueden ser víctimas las personas o actores políticos en el proceso electoral.

Reiteró que en todo proceso existen riesgos latentes como la desinformación que provoca hechos de violencia, pero ante esto ya se establecieron grupos de trabajo de orden interno, para estar atentos a cualquier incidencia.

Mencionó que parte de su labor es tener la información mapeada y registrada de los posibles conflictos, pero además es hacer

gestión para que solucionar cualquier problema, siempre en coordinación con las instituciones correspondiente.

“Hemos creado un botón de emergencia tenemos directa vinculación con todas las comisarías a nivel nacional, entonces el Centro de Estrategia y Gobernanza Electoral, a partir de ello, nos permite conversar con los comisarios de cada lugar y obtener su colaboración en caso sea necesario”, sostuvo.

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