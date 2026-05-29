Elecciones 2026: JNE dispondrá aplicativo para que personeros puedan acreditarse con QR

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, informó que dicho organismo implementará un aplicativo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan acreditarse y obtengan un código QR que podrá ser validado el día del sufragio.

Señaló que la acreditación ya se realiza a través del https://declara.jne.gob.pe/auth" target="_blank" class="ApplyClass">sistema Declara+, pero que el propósito del nuevoaplicativoes hacer el proceso más sencillo, ya que solo cargando elDNI del personerose generará automáticamente la credencial, que no solo será física sino que también

se podrá verificar desde el celular.

El titular del JNE agregó que ello va a facilitar el proceso de acreditación en muchos rincones del país en donde hay el uso de teléfonos digitales, ya que el código QR permitirá que losfiscalizadores del JNEpuedan

validar esa acreditación en línea.

Señaló que también, a través de otro aplicativo que usan los fiscalizadores, los personeros podrán acreditarse el día de la votación en caso se presenten con la credencial firmada por la misma organización política ante los miembros de mesa.

"Son herramientas que ya vamos a ponerlas a disposición inmediatamente y también vamos a compartir con la ONPE un instructivo para que este domingo, que es la capacitación a los miembros de mesa, también tengan conocimiento ellos de las nuevas herramientas que se van a poder utilizar en esta jornada de la segunda vuelta",indicó Burneo al canal digital del JNE.

Precisó también que esta nueva herramienta permitirá que, ante la eventualidad de que unpersonerono llegue a presentarse en su respectiva mesa, otro de los personeros de su partido acreditados en otra de las mesas pueda cubrir dicha ausencia.

"Sí, este aplicativo le va a permitir ampliar en tiempo real a las mismas organizaciones políticas para que, ante la eventualidad que quieran acreditar un miembro de un personero en otras mesas, lo puedan hacer a través del mismo aplicativo. Esto es una herramienta muy potente, muy amigable además",aseveró.

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Grabación del escrutinio

Con respecto a la grabación del proceso de escrutinio por parte de los personeros, elpresidente del JNEseñaló que es importante el que se pueda facilitar a los personeros acreditar incidencias mediante dicha herramienta, pero a la vez también se ha conversado sobre las garantías en cuanto a la

protección de los datos de los miembros de mesa presentes.

Precisó que se ha hablado también de las particularidades que esta posibilidad representa, sobre todo en el extranjero, donde hay otro tipo de ordenamiento en la materia. En ese sentido, recordó que

la máxima autoridad para definir si se aplica o no la medida son el presidente y los miembros de mesa.

"Ellos (los miembros de mesa) son los que podrían permitir o restringir estas grabaciones, inclusive utilizar la fuerza pública. Eventualmente esperemos que no se llegue a esos extremos, pero es una herramienta muy útil que va a poder ser utilizada en la medida que esté en el marco del debido respeto y las garantías respectivas y también que sea aceptado por, en este caso, la autoridad en mesa, que son los miembros de mesa",apuntó

Roberto Burneo.

Señaló también que el JNE desplegaráfiscalizadoresel día de los comicios, quienes podrángrabar las incidenciasa través de las herramientas que tendrán a su disposición."Estamos realizando todos los esfuerzos para que se garantice un escrutinio y un proceso totalmente ordenado",remarcó.