Elecciones 2026: JNE dispone exclusión de ciudadanos del Padrón Electoral Preliminar

Estos ocho ciudadanos han sido inhabilitados porque tienen inhabilitaciones. - Andina/Difusión

Lima 14 Dic. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la exclusión del Padrón Electoral Preliminar para las Elecciones Generales 2026 de ocho ciudadanos en mérito a la inhabilitación impuesta bajo el amparo del artículo 100 de la Constitución Política del Perú, entre quienes figura un expresidente de la república, una ex fiscal de la nación, dos exministros y un exmagistrado.

La Resolución 0744-2025-JNE, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, detalla que se trata del exmandatario Martín Alberto Vizacarra Cornejo, quien cuenta con dos inhabilitaciones, una por 5 años y otra por 10 años; la ex fiscal de la nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela, inahilitada por 10 años.

Además, el expresidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido César Águila Grados, inhabilitado por 10 años; los exministros de Salud Víctor Marcial Zamora Mesía y Pilar Elena Mazzetti Soler, inhabilitados por 10 y 8 años, respectivamente; el exmagistrado César Hinostroza Pariachi, inhabilitado por 10 años.

También los excongresistas Freddy Ronald Díaz Monago y Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, inhabilitados por 10 años cada uno.

Padrón Electoral Definitivo

La resolución del JNE, asimismo, aprobó el Padrón Electoral Definitivo, elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para el proceso de Elecciones Generales 2026, convocado mediante el Decreto Supremo 039-2025-PCM, cuyo acto electoral será el 12 de abril de 2026.

Así, los electores en el territorio nacional ascienden a 26 millones 114,619 y los electores que residen en el extranjero, 1 millón 210,813. El total de electores suma 27 millones 325,432.

Se dispone que el Reniec genere nuevamente los medios técnicos que correspondan respecto al padrón electoral, para que se proceda a remitir los mismos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los cuales contendrán el padrón electoral definitivo aprobado con la presente resolución.

La presente resolución se ponde de conocimiento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines correspondientes.