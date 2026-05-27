Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta

Andina/Jne Fiscaliza Despliegue De Material

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó hoy en los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicados en Lurín, el inicio del despliegue del material electoral a las diversas regiones del país, que será utilizado en la Segunda Elección Presidencial prevista para el próximo 7 de junio.

Durante la supervisión, el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, destacó el trabajo coordinado entre ambos organismos electorales para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

“El propósito es dar transparencia a todo el proceso electoral y garantizar que el material llegue oportunamente a los centros de votación, sin que se presenten problemas logísticos. Este es un gran reto que tenemos y un gran compromiso”, señaló en declaraciones a la prensa.

El magistrado recordó además que días antes el organismo electoral participó también en la fiscalización del despliegue del material destinado a los peruanos residentes en el extranjero.

Como parte de las labores de control, personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electoralesverificó que las unidades encargadas del trasladode ánforas, actas electorales, listas de electores y cédulas de sufragio

cuenten con precintos de seguridad y resguardo policial.

Burneo informó que el JNE reforzará las acciones de fiscalización mediante el despliegue de

fiscalizadores de contingencia que trabajarán las 24 horas del día, además de

Precisó que estos equipos supervisarán actividades como los cierres de campaña, el funcionamiento de los locales de votación, el conteo de votos y el repliegue del material electoral.

“Vamos a hacer el mayor despliegue para garantizar que miles de peruanos puedan votar tranquilamente este 7 de junio”, enfatizó el titular del JNE junto al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

Asimismo, exhortó a los responsables de los locales de votación, tanto públicos como privados, a facilitar oportunamente los espacios destinados al sufragio,a fin de evitar retrasos durante la jornada electoral.

De igual manera,invocó al Gobierno a asegurar las condiciones de seguridad necesarias para el traslado del material electoraly dotar de recursos logísticos a las Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, el presidente del JNE convocó a la ciudadanía a participar masivamente en la segunda vuelta presidencial y aseguró que se vienen adoptando las medidas necesarias para que el material electoral llegue a todos los locales de votación del país.

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