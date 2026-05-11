Elecciones 2026: JNE fiscaliza inicio de impresión del acta padrón para segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 11 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de monitores operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), fiscalizó el inicio de la impresión del acta padrón 1° parte, que será utilizado en la segunda elección presidencial.

La jornada se realizó en el local de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicada en la avenida Industrial, distrito de San Martín de Porres.

Se fiscalizó la impresión de la relación de electores y la lista de electoresque serán utilizadas en dichos comicios delpróximo domingo 7 de junio, habiendo iniciado con el material que corresponde a los ciudadanos peruanos que votan en el extranjero.

La relación de electores es la que se coloca junto a la puerta de las aulas de votación, mientras que lalista de electores es la que manejan los miembros de mesa al momento del sufragiode los electores.

Los monitores operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electoralesfiscalizaron que las impresiones se realicen de acuerdo al catálogo de materiales que la ONPE aprobó. Del mismo modo, verificaron que sobre los documentos impresos se realice el control de calidad respectivo (manual y electrónico).

El personal seguirá fiscalizando, de manera inopinada, la impresión del acta padrón 1° hasta su finalización, así como las siguientes actividades que estén establecidas en su plan Operativo Electoral.

Con estas acciones,el JNE garantiza la legalidad y transparencia del proceso electoralque se encuentra en curso.