Elecciones 2026: JNE garantiza fiscalización en locales de votación reasignados

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantiza la fiscalización de los 44 locales de votación que han sido reasignados para la Segunda Elección Presidencial del próximo 7 de junio, como parte de la supervisión que realizará en los más de 10 300 centros de votación habilitados a nivel nacional.

La reasignación de estos locales responde a diversos criterios adoptados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre ellos razones de logística, infraestructura y seguridad; esto último, incluye situaciones vinculadas a los conflictos registrados en algunas universidades del país.

Como parte de sus competencias constitucionales y legales, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE verificará el arribo del material electoral en estos locales, así como las etapas de instalación de mesas de sufragio, votación, escrutinio y repliegue del material.

La Ley Orgánica de Elecciones contempla la posibilidad de realizar cambios de locales de votación cuando las circunstancias así lo requieran; en ese sentido, la reasignación constituye una medida preventiva orientada a preservar las condiciones necesarias para una jornada electoral segura, ordenada y accesible.

Además, dicha decisión ha sido dispuesta con el propósito de garantizar la adecuada participación de electores, miembros de mesa, personeros y personal electoral involucrado en el proceso.

"El JNE mantendrá un monitoreo permanente de las incidencias que pudieran presentarse en los referidos locales, a fin de contribuir a que la Segunda Elección Presidencial se desarrolle con transparencia, normalidad y plenas garantías para la ciudadanía", señala el organismo electoral.Este contenido puede reproducirse citando a la Agencia Andina ©? Editora Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó un total de 365 mesas a nivel nacional con la finalidad de facilitar la asistencia de electores a dichos centros de votación.

Las mesas reasignadas se ubicaban en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), en Lurigancho, Lima; la Institución Educativa Villa los Reyes, en Ventanilla, Callao; y la Universidad Nacional de Ucayali, instituciones que se encuentran con protestas estudiantiles.(FIN) NDP/FHG