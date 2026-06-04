Elecciones 2026: JNE lanza plataforma de información actualizada sobre segunda vuelta

Andina/Eddy Ramos

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de reforzar la transparencia y acercar la información electoral a la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición “JNE Fiscaliza”, una plataforma digital que permitirá seguir el desarrollo de cada una de las etapas de la Segunda Elección Presidencial.

La herramienta ofrecerá información actualizada cada 30 minutos sobre el avance del proceso electoral y podrá ser consultada a través del portal institucional del JNE.

Las funcionalidades del sistema fueron destacadas en una rueda de prensa que ofrecieron la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra; el jefe del Gabinete de Asesores, Eder Quiroz; y el especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Luis Enrrique Ramos.

Entre sus principales funcionalidades destaca una línea de tiempo que permitirá visualizar el estado de cada una de las etapas vinculadas al material electoral que se empleará el día de la jornada de votación.

De esta manera, los usuarios podrán conocer el progreso de actividades como la impresión y control del material electoral, el ensamblaje, el despliegue hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), el arribo a dichas oficinas, la llegada a los locales de votación y el posterior repliegue del material. Cada fase contará con indicadores de avance que se actualizarán progresivamente hasta alcanzar su culminación.

La plataforma también concentrará información clave sobre la jornada electoral del 7 de junio. A través de un mapa interactivo del país, los ciudadanos podrán visualizar la ubicación y cantidad de fiscalizadores desplegados a nivel nacional, así como información relacionada con las mesas de sufragio y los personeros de las organizaciones políticas.

Asimismo, permitirá conocer el porcentaje de instalación de mesas, las que se encuentran pendientes y el estado de cada una de las fases de la jornada electoral. Mediante filtros por departamento, provincia, distrito, centro poblado, local de votación y mesa de sufragio, será posible acceder a información específica sobre instalación, sufragio y escrutinio, incluyendo los horarios registrados en cada etapa.

Esta iniciativa representa un paso más en la difusión de información electoral, promoviendo una mayor visibilidad de las actividades que acompañan el desarrollo de los comicios. Con ello, el JNE reafirma su compromiso con la transparencia y el acceso oportuno a información de interés público.

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