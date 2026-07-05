Elecciones 2026: JNE oficializa proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa

Andina/Melina Mejía

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó, en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la resolución mediante la cual proclama a la fórmula de candidatos ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la república de las Elecciones Generales 2026.

Se trata de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531916-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución 1625-2026-JNE, que contiene los resultados de la segunda vuelta del pasado 7 de junio, en donde resultó electaKeiko Sofía Fujimori Higuchi,del partido Fuerza Popular, con el50,135%de votos válidos (9 223 396 votos).

En segundo lugar se ubicó Juntos por el Perú, del candidato presidencialRoberto Sánchez, con el 49,865% de votos válidos (9 173 755 votos).

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Asimismo, se consigna que el número de electores hábiles fue de 27 325 432, mientras que el total de ciudadanos que votaron fue de 19 683 383 (72,033% del total).

En ese sentido el JNE proclama como ganadores a Fujimori Higuchi en el cargo de presidenta de la república; a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente; y a Miguel Ángel Torres Morales en el de segundo vicepresidente.

De igual modo, se dispone remitir al Congreso de la República la resolución que se publica, así como el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República de la segunda vuelta electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El dispositivo lleva la firma de los miembros del pleno del JNE, liderados por Roberto Burneo Bermejo, y de la secretaria general del organismo electoral.

(FIN) MCAJRA