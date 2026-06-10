Elecciones 2026: JNE pide mantener la calma y esperar los resultados oficiales

Perú.- Elecciones 2026: conoce el canal y la hora de transmisión del debate técnico de hoy - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral para la segunda elección presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Mediante un comunicado difundido en sus redes oficiales, el organismo precisó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa procesando las actas electorales recibidas del territorio nacional y del extranjero, mientras que los Jurados Electorales Especiales (JEE) atienden las actas observadas y los demás procedimientos contemplados en la normativa, incluido el recuento de votos cuando corresponda.

En ese sentido, el JNE resaltó que "los resultados oficiales solo podrán determinarse una vez concluidas las etapas de cómputo y de justicia electoral establecidas".

Asimismo, indicó que la ciudadanía puede realizar el seguimiento de las actas observadas mediante el Reporte de avance de actas observadas, disponible a través de su plataforma oficial.

De esta manera, el organismo electoral reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas durante la jornada electoral del 7 de junio.