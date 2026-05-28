Elecciones 2026: JNE pide medidas preventivas para asegurar traslado de material electoral

Andina/Cortesía

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invoca al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias con la finalidad de asegurar el normal despliegue del material electoral que se utilizará en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio.

Mediante un comunicado difundido en sus canales informativos, el organismo electoral señala que dichas medidas resultan fundamentales "para garantizar el derecho al voto de millones de peruanos durante esta nueva jornada electoral".

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"Frente a las movilizaciones y medidas de protestas anunciadas en diversas regiones del país, el Jurado Nacional de Elecciones invoca al Poder Ejecutivo (...) a adoptar las medidas necesarias para asegurar el normal desarrollo de las acciones vinculadas al despliegue del material electoral con miras a la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio", afirma el documento.

Asimismo, precisa que dichas medidas deben ser adoptadas por intermedio de la Presidencial del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y otras autoridades competentes.

"En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a una sesión de la Comisión Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Electorales, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y garantizar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de esta etapa del proceso electoral", indica el JNE.

Del mismo modo, recuerda que los comicios en curso requieren del compromiso y responsabilidad de todos los sectores para asegurar que la ciudadanía acuda a sufragar con tranquilidad y seguridad.

Finalmente, el JNE reafirma su compromiso de continuar acompañando y fiscalizando cada una de las etapas de la segunda elección presidencial.

(FIN) HTC/FHG