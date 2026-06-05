Elecciones 2026: JNE pide a partidos políticos y candidatos actuar con respeto democrático

Andina/Vidal Tarqui

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, exhortó a las organizaciones políticas, sus candidatos, militantes y simpatizantes a actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático durante la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio.

A través de un mensaje difundido en las redes oficiales del JNE, Burneo señaló que el proceso electoral requiere del compromiso de todos los actores involucrados para garantizar una jornada ordenada y respetuosa.

"Quiero invocar a toda la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad. Asimismo, a los miembros de mesa a cumplir con puntualidad el importante deber que les ha sido confiado y a las organizaciones políticas, sus candidatos, militantes y simpatizantes a actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático", señaló.

Afirmó que la democracia se fortalece con la participación ciudadana, el respeto a las normas electorales y el reconocimiento de "la decisión libremente expresada por la ciudadanía".

El titular del JNE indicó que la institución ha fortalecido las labores de fiscalización y monitoreo electoral en todo el país, mediante el despliegue de miles de fiscalizadores, el refuerzo de la gestión de riesgos electorales y una mayor coordinación con las entidades que integran el sistema electoral.

Cabe señalar que el JNE ha desplegado 28 000 fiscalizadores para verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas durante la jornada electoral.

Además, previamente se informó que el organismo supervisará los 44 locales de votación reasignados para esta segunda vuelta presidencial, como parte del control que realizará en más de 10 300 centros de votación habilitados a nivel nacional.

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