Elecciones 2026: JNE pide poner a disposición locales designados como centros de votación

Andina/Vidal Tarqui

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) demandó a las instituciones públicas y privadas cuyos locales han sido designados como centros de votación, poner estos locales a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin que sea acondicionados para la jornada electoral del domingo 7 de junio.

El organismo electoral precisó que los espacios designados como centros de votación deben estar a disposición de las autoridades electorales desde las 16:00 horas del viernes 5 de junio hasta las 18:00 horas del lunes 8 del mismo mes.

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También señaló que dicha disposición está contemplada en la Ley Nº 32594, promulgada por el Poder Ejecutivo hace dos semanas.

"La colaboración de las instituciones involucradas resulta fundamental para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y contribuir a que millones ejerzan su derecho a voto de manera oportuna y seguro", indicó el Jurado Nacional de Elecciones.

Manifestó que desde el JNE se viene realizando la fiscalización de las actividades propias de la segunda vuelta electoral.

Asimismo, añadió que estas medidas tienen el propósito de velar el cumplimiento de la normativa electoral así como garantizar la integridad y la transparencia de los comicios en marcha.

(FIN) HTC