Elecciones 2026: JNE presenta plataforma con información sobre actas observadas

Andina/Eddy Ramos

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó la plataforma donde la ciudadanía puede informarse sobre el avance en el procesamiento de las actas electorales observadas durante la Segunda Elección Presidencial 2026.

En conferencia de prensa, Jorge Valdivia, abogado del gabinete de asesores del JNE,

explicó la ruta de las actas observadas y cómo se hace el procedimiento de recuento de votos.

Precisamente, a la fecha de hoy, se observa en el portal https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/" target="_blank" class="ApplyClass">https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/un total de 1,158 actas observadas recibidas en los Jurados Electorales Especiales, dicha cifra se viene modificando conforme avanza el proceso.

“Se remitieron 1,138 a los Jurados Electorales Especiales (JEE), y se generaron 1,086 expedientes, para que luego se emitieran 100 pronunciamientos, y de este último grupo, se dispuso que 13 actas deberán someterse al recuento de votos por los JEE en determinadas audiencias”, dijo.

Explicó que la audiencia del conteo de votos se realiza con los tres miembros de los JEE, además del secretario de actas y un informático especialista de tecnología de la información.

El representante del Jurado Nacional de Elecciones explicó también que las causas para observar un acta son muy específicas.

"Las inconsistencias por error material son cinco, son que carezcan de firmas, les falten datos, el acta sea incompleta, es decir, que no hay totales ciudadanos que votaron, hay ilegibilidad o hay error aritmético, es decir, que la suma de votos no se condice con el total de ciudadanos que votaron", sostuvo.

Mencionó que tambiénse podrá ver en tiempo real y en línea las audiencias de conteo de votos,donde se podrá observar la cédula de votación, el aplicativo usado y la audiencia realizada.

Valdivia explicó también que este proceso de segunda vueltaavanza con mayor celeridadcomparado al proceso de primera vuelta que fue más complejo debido a que existían candidatos para presidente, diputados, senadores nacionales y regionales, y los representantes del Parlamento Andino.

Consultado sobre los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial reiteró que se conocerían en 30 días, posiblemente a mediados de julio, dependiendo de la carga de trabajo de los JEE.

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