Elecciones 2026: JNE proclama hoy al mediodía resultados de la segunda vuelta

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: JNE proclamará este viernes al mediodía resultados de la segunda vuelta - Andina/Melina Mejía - Archivo
Lima 3 Jul. (ANDINA) -
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que hoy viernes 3 de julio realizará la proclamación general de resultados de la Segunda Elecciones Presidencial 2026 realizado el pasado 7 de junio.
Elpleno del JNE,presidido porRoberto Burneo, será el encargado de realizar la proclamación de los resultados de los comiciosen donde se eligió al nuevo presidente y vicepresidentes de la República.
La sesión pública se realizará a las12:00 horasy se llevará a cabo en lasede de Jesús Maríadel organismo electoral.
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De acuerdo con los resultados al 100 % de los comicios del pasado 7 de junio,
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) resultó ganadora con el 50.135 % de votos válidos.
La acompañaron en la fórmula presidencial de Fuerza PopularLuis GalarretayMiguel Ángel Torres, quienes postularon a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.