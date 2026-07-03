Elecciones 2026: JNE proclama a Keiko Fujimori como presidenta electa

Andina/Melina Mejía

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta de la república y a su plancha presidencial para el periodo 2026-2031.

"En nombre del Jurado de Elecciones proclamo oficialmente a la presidenta de la republica, la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi y a su plancha, elegida por la voluntad soberana del pueblo,señaló Burneo en una ceremonia realizada en la sede de JNE.

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