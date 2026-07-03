Perú.- Elecciones 2026: JNE proclama a Keiko Fujimori presidenta electa

Andina/Foto: Andina/Vidal Tarqui

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Keiko Sofía Fujimori Higuchi presidenta de la República y a su plancha presidencial para el periodo 2026-2031.

"En nombre del Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a la presidenta de la República, la señoraKeiko Fujimori, y a su plancha presidencial, elegida por la voluntad soberana del pueblo peruano,señaló Burneo en una ceremonia solemne realizada en la sede de JNE.

El jefe del organismo electoral destacó que hoy se culminan todas las etapas de las elecciones 2026 previstas en el ordenamiento legal y constitucional.

Remarcó, además, que la democracia no concluye con las elecciones, sino que continúa con el respeto a los resultados, en la vigencia de las instituciones electorales y la capacidad de todos los peruanos de construir desde nuestras diferencias un futuro compartido.

"Que este acto simbolice no solo la culminación de un proceso electoral, sino también el inicio de una etapa de diálogo, estabilidad y compromiso con Perú", expresó.

Tras concluir su discurso, los miembros del pleno del JNE, así como el personero legal de Fuerza Popular, Edwin Lévano, suscribieron el acta de proclamación.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });