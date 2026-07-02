Elecciones 2026: JNE proclamará este viernes al mediodía resultados de la segunda vuelta

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: JNE aclara que no se ha emitido proclamación de resultados oficiales - Andina/Melina Mejía - Archivo
Lima 2 Jul. (ANDINA) -
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que mañana viernes realizará la proclamación general de resultados de la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio.
Elpleno del JNE,presidido porRoberto Burneo, será el encargado de realizar la proclamación de los resultados de los comiciosen donde se eligió al nuevo presidente y vicepresidentes de la república.
La sesión pública se realizará a las12:00 horasy se llevará a cabo en lasede de Jesús Maríadel organismo electoral.
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De acuerdo con los resultados al 100 % de los comicios del pasado 7 de junio,
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) resultó ganadora con el 50.135 % de votos válidos.
La acompañaron en la fórmula presidencial de Fuerza PopularLuis GalarretayMiguel Ángel Torres, quienes postularon a la primera y segunda vicepresidencia, respetivamente.