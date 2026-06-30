Elecciones 2026: JNE ratifica el 3 de julio como fecha para proclamar resultados oficiales

Andina/Eddy Ramos

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el próximo 3 de julio es la fecha estimada para la proclamación de los resultados de la elección presidencial de las Elecciones Generales 2026.

Valdivia, informó que, hasta las 7:00 horas de hoy,quedaban seis Jurados Electorales Especiales (JEE) pendientesde culminar la proclamación de resultados descentralizados, de un total de 60 JEE instalados para el proceso electoral.

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