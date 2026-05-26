Elecciones 2026: JNE redobla esfuerzos para garantizar proceso transparente y ordenado

Andina/Melina Mejía

Lima 27 May. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, aseguró que, para el proceso de la Segunda Elección Presidencial, que se realizará el próximo 7 de junio, la institución ha redoblado sus esfuerzos a fin de garantizar un proceso transparente, ordenado y plenamente respetuoso de la voluntad popular.

Refirió que, con ese propósito, se han intensificado las coordinaciones interinstitucionales, las acciones de fiscalización y las simulaciones operativas vinculadas al recuento de votos, con el fin de optimizar procedimientos, reforzar la seguridad jurídica y asegurar respuestas oportunas y técnicamente sustentadas.

En ese contexto, formuló un llamado a las organizaciones políticas, a las candidaturas y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad democrática, respeto al orden constitucional y confianza en las instituciones electorales, “porque preservar la legitimidad del proceso es también preservar la estabilidad y el futuro democrático del Perú”.

Durante la sesión solemne por el 95.° aniversario de creación institucional, que se conmemora hoy, Burneo precisó que esta fecha encuentra al JNE reafirmando la certeza de que la confianza ciudadana se construye con instituciones sólidas, con procedimientos transparentes, decisiones oportunas y vocación permanente de servicio al país.

“En tiempos de exigencia política y de alta sensibilidad democrática, el máximo organismo electoral reafirma que su fortaleza descansa en su independencia, en su integridad y en su personal”, enfatizó al brindar un discurso en la sede del organismo electoral de Jesús María.

Asimismo, el magistrado expresó que la mirada del JNE ya está puesta en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, previstas para octubre de este año. Dijo que, para el efecto, la entidad ha fortalecido la logística y los recursos para su óptima realización.

Durante la sesión, se dio lectura a los mensajes de saludo enviados por diversas instituciones y personalidades, como los del presidente del Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, la Junta Nacional de Justicia, ONPE, Reniec, entre otros.

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