Elecciones 2026: JNE se refuerza con 2500 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao

Andina

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reforzará su labor de fiscalización con la incorporación de 2500 fiscalizadores de contingencia, cuya misión será fiscalizar la llegada del material electoral a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

"Estos fiscalizadores tiene un nuevo tipo de perfil, su misión principal es hacer la fiscalización del arribo del material electoral a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao. Vamos a incorporar más de 2.500 fiscalizadores justamente para esta actividad", indicó.

Detalló que una vez culminada su tarea de verificación, los fiscalizadores de contingencia irán a reforzar a los equipos de trabajo de los locales de votación.

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"Con esto garantizamos reforzar los procedimientos de fiscalización, reforzar los equipos de fiscalización propiamente dicho, garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral como tal", enfatizó.

El funcionario indicó que se ha solicitado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la información actualizada sobre los locales de votación, luego que se promulgara norma que dispone el uso prioritario de colegios y universidades como centros de votación. "Como ente fiscalizador lo que hemos solicitado justamente es la actualización de la ficha técnica correspondiente en atención a la modificación normativa de la ley orgánica que se realizó no hace mucho y justamente con eso también garantizamos la participación y presencia de fiscalizadores en los distintos locales de votación a nivel nacional", refirió.El vocero del JNE enfatizó que el organismo electoral cuenta con fiscalizadores de manera permanente, quienes son los coordinadores de fiscalización, fiscalizadores provinciales y fiscalizadores distritales.

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